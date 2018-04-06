В 2008-2013 годах нефть Azeri Light принесла Азербайджану до 1,8 млрд. долларов дополнительного дохода

2018-04-06 14:53 | www.apa.az | 7

Учрежденная в 2007 году в Швейцарии компания SOCAR Trading посредством отделений и представительств за короткое время смогла укрепить свои позиции на новых рынках в Сингапуре, Нигерии, ОАЭ, Турции, Китае, Канаде, Вьетнаме.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом в интервью официальному сайту Партии Ени Азербайджан сказал президент Государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, высококачественная легкая нефть Azeri Light в 2008-2013 годах принесла Азербайджану до 1,8 млрд. долларов дополнительного дохода: «Наша дочерняя компания за последние 3 года повысила объем реализуемых нефти и нефтепродуктов третьих сторон более чем в 4 раза - с 21 млн. тонн до 86 млн. тонн. В прошлом году объем операций SOCAR Trading, вырос более чем в 2 раза, ей удалось продать 108 млн. тонн нефти и нефтепродуктов».