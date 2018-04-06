Азербайджанский футболист меняет клуб

2018-04-06 15:03 | www.oxu.az | 7

Азербайджанский футболист Руфат Дадашов меняет клуб.

Как передает Oxu.Az, 27-летний форвард со следующего сезона будет выступать в третьей лиге чемпионата Германии в составе берлинского клуба «Пройссен» (второй дивизион).

Дадашов ныне является игроком берлинского «Динамо» из Северо-западной региональной лиги.

Немецкий клуб «Пройссен» подписал с азербайджанским форвардом двухлетний контракт.

Напомним, что Дадашов ранее сумел забить 23 гола за 24 матча в Северо-восточной региональной лиге.

Себухи Тофикоглу

