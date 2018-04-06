Министр: Поддержка политической независимости актуальна

2018-04-06 15:05 | www.oxu.az | 7

Председатель конференции министров стран-членов Движения неприсоединения, министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров встретился в пятницу, 6 апреля, со своим коллегой из Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йен Хо, говорится в сообщении на официальном сайте азербайджанского ведомства.

Как передает Oxu.Az, Ли Йен Хо прибыл с визитом в Азербайджан для участия в конференции глав МИД стран Движения неприсоединения, проводящейся в эти дни в Баку.

В ходе встречи гость выразил признательность за организацию конференции на высоком уровне, а также отметил, что председательство Азербайджана в организации с 2019 года обусловлено доверием к стране государств-членов Движения неприсоединения.

Ли Йен Хо также добавил, что КНДР заинтересована в более тесном сотрудничестве с государствами-членами в период председательства Азербайджана.