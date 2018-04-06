Гюнель Анаргызы – бабушка? (ФОТО/ВИДЕО)

2018-04-06 13:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Гостьей очередного выпуска популярной передачи "Пятый элемент" станет азербайджанская писательница Гюнель Анаргызы. Передача выйдет в эфир на телеканале ATV 6 апреля в 23:00, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Ведущие "Пятого элемента" - Усния Магеррамова, Ранар Мусаев, Кямиля Бабаева и ABD Малик (Калантарли).

Гюнель Анаргызы ответит на вопросы ведущих шоу, расскажет о творчестве, семейных ценностях.

В ходе беседы ABD Малик с изумлением спрашивает у гостьи: "Вы бабушка?". Ответ на этот вопрос зрители узнают, посмотрев шоу.