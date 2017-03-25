Сирийская армия освободила последний оплот ИГ к северо-западу от Ракки

2017-03-25 00:21 | www.trend.az | 3

Бойцы сирийской армии в пятницу установили контроль над городом Дейр-Хафир в провинции Алеппо, передает РИА Новости.

Согласно его данным, освобождению города предшествовала серия ожесточенных боестолкновений между армией и боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Как информировал собеседник, "армия САР столкнулась с боевиками ИГ после того, как полностью окружила город и заняла все селения в его окрестностях".

Источник добавил, что инженерные бригады правительственных сил в настоящее время прочесывают город, обезвреживая мины и взрывные устройства, которые оставили после себя террористы ИГ.

Дейр-Хафир, расположенный между Алеппо и Евфратом, является последним крупным плацдармом ИГ на пути сирийской армии к Ракке. Город удерживали отряды экстремистов, бежавшие сюда после освобождения Манбиджа и Эль-Баба.