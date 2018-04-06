Грузинским чиновникам запретили черные джипы

2018-04-06 15:25 | www.oxu.az | 5

Власти Грузии ввели запрет на использование автомобилей черного цвета, предназначенных государственным служащим.

Как передает Oxu.Az, соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.

В феврале премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал всех госслужащих покончить с эпохой «черных джипов, так как это всех раздражает».

По словам премьера, необходимо постепенно переходить на экологически чистый транспорт.

Правительство Грузии добавило соответствующую запись в постановлении "Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены". Согласно изменениям, всем министерствам и госведомствам до конца апреля необходимо представить план по оптимизации автопарка, учитывая закупку экономичных моделей автомобилей.

«Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей», — заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.