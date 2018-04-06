Ровнаг Абдуллаев: «Первые продукты с новых месторождений будут получены в 2020-2021 годах»

2018-04-06 15:05 | www.apa.az | 7

«Наши нефтяники полны решимости сохранить стабильной добычу нефти и нарастить добычу газа за счет развития месторождений «Карабах», «Умид-Бабек», «Абшерон» и других перспективных площадей. Принят ряд важных решений по разработке новых месторождений».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Госнефтекомпании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту Партии Ени Азербайджан. По его словам, совместно с компанией Total стартовали работы на месторождении «Абшерон», начато освоение месторождения «Умид».

Ровнаг Абдуллаев отметил начало основного этапа проектирования в связи с планами разработки нефтегазового месторождения «Карабах»: «SOCAR за счет собственных ресурсов успешно осуществляет бурение скважин с аномально высоким давлением и высокой температурой на глубине более 6 тыс. метров. Полагаю, что первая продукция с новых месторождений будет получена в 2020-2021 годах».