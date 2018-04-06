Замглавы МИД Ирака: «Азербайджан официально не обращался к нам по вопросу азербайджанских женщин и детей на территории Ирака»

2018-04-06 15:41 | www.apa.az | 7

«Правительство Ирака готово к проведению переговоров по вопросу находящихся в Ираке азербайджанских женщин и детей».

Как сообщает АПА, об этом сказал находящийся с визитом в Баку для участия в промежуточной конференции министров Движения неприсоединения заместитель министра иностранных дел Ирака Саид Шорш Халид.

Он отметил, что Ирак помог многим странам в вопросе возвращения детей.

«Мы помогли России вернуть 27 детей из Ирака. Готовы обсудить этот вопрос и с Азербайджаном. Мы сможем прийти к решению об их возвращении. Насколько мне известно, официального обращения в связи с этим от Азербайджана не поступало. Если оно будет, то мы всегда готовы к переговорам», - отметил С.Халид.