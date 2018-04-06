Полиция задумалась о замене уборщиц спецтехникой

2018-04-06 15:38 | www.oxu.az | 8

Управление Государственной дорожной полиции города Баку сделало предложение об использовании специальной техники для очистки столичных дорог.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил начальник отдела организации дорожного движения Управления государственной дорожной полиции Баку Главного управления полиции города Баку, полковник-лейтенант Эйваз Шахвердиев.

Он заявил, что речь идет об очистке дорог с высокой скоростью движения:

«В последнее время на дорогах с высокой скоростью движения происходят случаи наезда на уборщиц. Мы предложили подметать и очищать эти дороги при помощи спецтехники. Таким образом можно будет предотвращать аварии и обеспечивать безопасность работников коммунального хозяйства».

Эльвин Пашазаде

