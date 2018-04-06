Узбекистан обновит концепцию внешнеполитической деятельности

2018-04-06 15:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в ближайшие месяцы будет разработан проект концепции внешнеполитической деятельности в новой редакции.

Разработка проекта предусмотрена указом президента Шавката Мирзиеева, направленным на коренное реформирование системы министерства иностранных дел, передают узбекские СМИ.

Мирзиёев поручил Институту стратегических и межрегиональных исследований совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 октября 2018 года разработать и представить на рассмотрение проект обновленной концепции.

Документ должен содержать приоритетные направления развития двустороннего и многостороннего сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами, основанного на средне- и долгосрочных интересах страны в общественно-политической, социально-экономической и других сферах.

Кроме того, президент Узбекистана обязал министерство иностранных дел к началу июня 2018 года завершить разработку проектов законов "О дипломатической службе", "О международных договорах Республики Узбекистан" (в новой редакции), "Об утверждении Консульского устава" (в новой редакции).