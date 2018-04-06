Президент Ильхам Алиев: Азербайджан закупает вооружение у самых лучших производителей, и это позволяет чувствовать себя достаточно уверенно

2018-04-06 15:14 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан закупает вооружение у самых лучших производителей, и это вооружение позволяет чувствовать себя достаточно уверенно. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в интервью агентству ТАСС.

"Укрепление военного потенциала нашей страны - один из главных приоритетов. В этом направлении было сделано немало", - сказал глава государства.

Сегодня, по словам Президента Ильхама Алиева, азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, которые составляют различные рейтинги, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира.

"Мы практически завершили процесс перевооружения. Наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием как наступательного, так и оборонительного характера", - сказал Президент Азербайджана.

Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому, конечно же, очень много было сделано для увеличения боеспособности нашей армии, укрепления дисциплины, и, конечно же, многочисленные учения и тренинги также нам показывают, где у нас еще есть недостатки. "Мы значительно укрепили материально-техническую базу Вооруженных сил, более 80 процентов всех наших военных баз и военных городков были по существу отстроены заново. В предстоящие годы мы полностью закончим процесс, связанный с материально-технической базой. На предстоящие годы мы, естественно, будем активно заниматься военным строительством. Что касается приобретения вооружений, оно будет более выборочным, более конкретным, под решение соответствующих задач", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, параллельно с этим в Азербайджане лет 10 назад по моей инициативе было создано Министерство оборонной промышленности. "Потому что до этого времени мы не производили военную продукцию. Сегодня мы не только производим, но и экспортируем. И в Азербайджане производится более 1000 наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает нашу зависимость от импорта по многим показателям, также создает хороший экспортный потенциал, так что Азербайджан становится страной-экспортером вооружений", - сказал Президент Азербайджана.

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