Будет проведено очередное диагностическое оценивание учителей

2018-04-06 16:14 | www.apa.az | 7

В конце учебного года планируется проведение диагностического оценивания учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщили АПА в Министерстве Образования.

Было отмечено, что в диагностическом оценивании наряду с учителями, которые в предыдущие годы не смогли по тем или иным причинам участвовать в оценивании, смогут принять участие и желающие повысить свой результат преподаватели.

Отметим, с 2014 года проводится диагностическое оценивание знаний и навыков 150 тысяч учителей, работающих в государственных учреждениях.

Их недельная рабочая нагрузка была увеличена в 1,5 раза, а зарплата – в 2 раза.