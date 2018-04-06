Матери армянских солдат призывают сжечь Саргсяна

2018-04-06 15:52 | www.oxu.az | 7

Матери военнослужащих, погибших в рядах ВС Армении, не верят в семилетнюю программу по модернизации армии, в связи с которой накануне в Министерстве обороны Армении было организовано обсуждение. Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По словам участников акции протеста, которая проходит в Ереване, для того, чтобы в Армении что-то изменилось, Серж Саргсян должен начать с самого себя.

«Все убийства в армии происходят с его легкой руки, все коррупционные проявления исходят с его стороны.

По его программам ничего не изменится, поскольку власть остается неизменной, не меняется. Должна измениться система», - приводит Первый информационный слова одной из участницы акции протеста Наны Мурадян.

С ней согласны и другие родители: «Я тоже не верю. Рыба гниет с головы. Нужно их повыдергивать с корнем, привести на площадь и облить кислотой, сжечь. Вот тогда что-то изменится. А не то в условиях существования этих олигархов никакой надежды нет».

А.Мамедов

