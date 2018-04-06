Саудовская Аравия превращает Катар в остров

2018-04-06 16:08 | www.oxu.az | 7

Саудовская Аравия работает над проектом, который полностью отрежет связи Катара с сушей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Arab News.

Саудовская Аравия приступила к строительству нового канала вдоль границы.

Планируется, что канал будет иметь протяженность 60 км, ширину 20 метров и глубину 20 метров.

С реализацией проекта Катар прервет связь с сушей и превратится в остров.

Согласно плану, работа будет завершена за 12 месяцев и обойдется в 2,8 миллиарда долларов.