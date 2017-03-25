Буффон проводит 1000-ый матч

2017-03-25 00:51 | www.apa.az | 4

Голкипер Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе сборной Италии в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Албании.

Как передает АПА, для 39-летнего вратаря этот матч станет 1000-м в профессиональном футболе. В активе Буффона 612 матчей за «Ювентус», 220 — за «Парму», а за «скуадра адзурра» он сегодня проведёт 168-ю игру.

Буффон также станет рекордсменом по количеству матчей среди игроков европейских сборных. Он опередит испанца Икера Касильяса (167) и латвийца Виталия Астафьева (167).