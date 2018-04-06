За последние 15 лет SOCAR ввела в эксплуатацию 1 222 новые скважины

2018-04-06 16:17 | www.apa.az | 7

«Основная задача азербайджанских нефтяников в последние годы заключалась в сохранении стабильной добычи в целях снабжения перерабатывающей промышленности сырьем».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Госнефтекомпании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.

«Однако многие нефтяные месторождения на балансе SOCAR истощаются, поскольку они эксплуатируются на протяжении многих лет, что, в свою очередь, приводит к естественному снижению добычи на них. Тем не менее, благодаря большому умению, опыту и компетентности азербайджанских нефтяников нам удалось сохранить стабильную добычу на многих старых месторождениях и даже достичь самого высокого показателя добычи на некоторых из них за последние годы. Это стало возможным прежде всего за счет расширения буровых работ. За последние 15 лет выполнено более 2 млн. метров буровых работ, построены и введены в эксплуатацию 1 222 новые скважины».