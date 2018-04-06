SOCAR завершит все строительные работы в этом году

2018-04-06 16:12 | www.oxu.az | 6

Строительство заводов STAR NEZ, SOCAR Polymer и Карбомидного завода SOCAR завершится уже в этом году, на заводе начнется производство продукции.

Как передает Oxu.Az, об сказал президент Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев:

«Потенциал рынка достаточно велик из-за численности населения Турции. Продукция STAR NEZ в основном предназначена для рынка братской страны.

Продукция новых химических предприятий в Азербайджане полностью заменит импорт данной продукции. Большая часть производимой в стране продукции будет экспортирована, принося дополнительные доходы».

Глава SOCAR отметил, что реализация именно экспортно-направленных инвестиционных проектов в перерабатывающей сфере была в первую очередь важна для экономического развития страны.

По его словам, строительство SOCAR Polymer и Карбомидного завода SOCAR создаст благоприятную атмосферу для развития аграрного сектора страны, а также малого и среднего предпринимательства.

«Самое качественное азотное удобрение – карбамид – сможет заменить импорт азотных удобрений. Продукция SOCAR Polymer будет напрямую использоваться в качестве удобрения, создаст почву для производства в нашей стране различных пластиковых потребительских товаров и значит для развития ненефтяного сектора», - сказал Р.Абдуллаев.

Л.А.

