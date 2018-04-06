ОБСЕ приветствует решение по Азизу Оруджеву

2018-04-06 16:33 | www.oxu.az | 6
Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезир приветствовал освобождение из тюремного заключения руководителя интернет-канала «Kanal 13» Азиза Оруджева.
Как передает Oxu.Az, в своем заявлении Дезир отметил, что готов сотрудничать с азербайджанским руководством по вопросу других журналистов, а также оказать поддержку в деле развития свободы СМИ.
Напомним, что 5 апреля Верховный суд Азербайджана рассмотрел кассационную жалобу А.Оруджева и частично ее удовлетворил. А.Оруджев был приговорен к трем годам лишения свободы, и этот срок был заменен на условное наказание.
Было принято решение об освобождении журналиста.