ВС Турции в Сирии ведут борьбу с террористами – премьер

2018-04-06 15:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ВС Турции в Сирии ведут борьбу с террористами, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым во время визита в Монголию, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, цель Турции в Сирии - это обеспечение безопасности сирийского народа.

Он отметил, что, к большому сожалению, для некоторых стран Ближний Восток это только источник нефти и дохода.

«США и ООН не оказали никакого содействия в решении сирийского кризиса», - сказал Йылдырым.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.