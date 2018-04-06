Таджикистан опровергает обвинения в поддержке движения «Талибан»

2018-04-06 15:38 | www.trend.az | 6

Пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугходжаев заявил, что Таджикистан не поддерживает никаких связей с движением «Талибан».

Он также назвал заявление, распространенные советом старейшин Афганистана о том, что раненных талибов лечат в Таджикистане ложью и провокацией, сообщает агентство ТаджикТА.

"Заявление представителя Луи Джирга (совет старейшин Афганистана) о том, что якобы у нас в Таджикистане лечат раненных талибов, является наглой ложью и провокацией", – подчеркнул Улугходжаев.