SOCAR: Продукция новых химических предприятий в Азербайджане полностью заменит импорт

2018-04-06 16:20 | www.apa.az | 6

«Продукция новых химических предприятий в Азербайджане полностью заменит импорт данной продукции».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Госнефтекомпании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту Партии Ени Азербайджан. По его словам, большая часть производимой в стране продукции будет экспортироваться, принося дополнительные доходы.

«Реализация именно экспортно-ориентированных инвестиционных проектов в перерабатывающей сфере в первую очередь важна для экономического развития страны. Проекты SOCAR Polymer и карбамидного завода SOCAR создадут благоприятную атмосферу для развития аграрного сектора страны, а также малого и среднего предпринимательства. Самое качественное азотное удобрение – карбамид сможет заменить импорт азотных удобрений. Продукция SOCAR Polymer будет напрямую использоваться малыми и средними предпринимателями в качестве сырья, что создаст почву для производства в нашей стране различных пластиковых потребительских товаров и как следствие - для развития ненефтяного сектора. Строительство заводов STAR NEZ, SOCAR Polymer и карбамидного завода SOCAR завершится уже в этом году, на заводе начнется производство продукции».