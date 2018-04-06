SOCAR: Количество загрязняющих веществ сократилось на 16,7% за последние 7 лет

2018-04-06 16:28 | www.apa.az | 6

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за последние 7 лет сократила количество загрязняющих веществ на 16,7%, а вызывающих парниковый эффект газов - на 45%.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Госнефтекомпании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту Партии Ени Азербайджан.

«Одним из важнейших условий устойчивого развития является охрана и восстановление окружающей среды. SOCAR за последние 15 лет реализовала ряд проектов, направленных на улучшение окружающей среды в Баку и нефтедобывающих регионах, уменьшение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.

В качестве примера можно привести проект SOCAR и ВР «Сокращение объемов сжигания попутного газа на факелах» на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Только по итогам этого проекта предотвращены выбросы в атмосферу около 150 млн. кубометров попутного газа в год. С 2006 года по сегодняшний день сотрудники SOCAR восстановили путем рекультивации более 1 900 гектаров земли, загрязненной нефтью и нефтепродуктами в предыдущие годы, посадили на этих участках более 700 тыс. различных деревьев и кустарников».