Замдиректор музшколы в Хырдалане совершила суицид

2018-04-06 16:36 | www.oxu.az | 6
Заместитель директора музыкальной школы №22 в Хырдалане совершила суицид. Об этом Oxu.Az сообщили в отделении полиции Абшеронского РУП.
Инцидент произошел в четверг. Как сообщается, Нармин Агаларова 1988 года рождения повесилась на чердаке своего же дома, расположенного на улице Ахмедова.
Причина суицида не установлена.
У Агаларовой было двое малолетних детей.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.
Ведется следствие.