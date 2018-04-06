Завтра в Баку сохранится ясная и солнечная погода

2018-04-06 15:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман, ветер восточный.