Bu yıl 14'üncüsü yapılan geleneksel tören 10 ülkeden başarılı isimleri buluşturdu

2018-04-06 16:50 | www.trend.az | 0

İPEKYOLU ÖDÜLLERİ MUHTEŞEM BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU

Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği'nin birlikte düzenlediği 14. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni, Wow İstanbul Hotel'de gerçekleşti.

Azerbaycan’ın ünlü modacısı Gülnare Halilova’nın hazırlamış olduğu milli kıyafetler defilesinin renk kattığı geceye siyaset, iş dünyası, kültür- sanat, akademi ve medya dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu,Romanya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Hollanda, Almanya başta olmak üzere pekçok ülkedeki başarılı isimleri buluşturan ödül töreninin sunumunu ise Neslihan Maltepe ve Letafet Alekberova birlikte yaptı.

Tören hakkında konuşan İpekyolu Dergisi imtiyaz sahibi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Seyfullah Türksoy, ''Her yıl olduğu gibi bu yılki törenimizle de sağlam gönül köprüleri kurulmasına vesile olduk. Ödül alan başarılı isimleri tebrik ediyorum” dedi. Ödüle layık görülen her ismin titizlikle belirlendiğine dikkat çeken Türksoy, ''İş dünyası, kültür-sanat, siyaset, yerel yönetimler, akademi, Türk Dünyası gibi farklı kategorilerde belirlenen başarılı isimler 14 yıldır İpekyolu çatısı altında güzel bir dostluk ve işbirliği tablosu sergiliyor. Ülkemizin birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğu bir ortamda, bu tür etkinliklerin çok faydalı olduğu inancındayım'' şeklinde konuştu.

Törende TBMM İdare Amiri, milletvekili Salim Uslu, Avrupa Birliği eski Bakanı Eğemen Bağış, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran ve diğer katılımcılar yaptıkları konuşmalarda 14 yıldır devam eden İpekyolu ödül töreninin önemine işaret ettiler.