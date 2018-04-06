Представитель Египта в ООН: «Положив конец терроризму, можно будет решить международные проблемы»

2018-04-06 16:48 | www.apa.az | 6

Сегодня в Баку продолжилась промежуточная министерская конференция на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в рамках Движения неприсоединения.

Как сообщает АПА, выступивший на конференции заместитель главы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев сказал, что Казахстан поддерживает принципы солидарности для достижения общих целей.

Вице-президент Индонезии по иностранным делам Абдуррахман Мохаммад Фаджир предложил поддерживать образование для устойчивого развития, увеличить инвестиции в этой области, обратить особое внимание образованию девочек.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Абдуррахман бир аль-Рисси призвал всех создать хорошие либеральные связи и наладить хорошие отношения с соседними странами. Выразив поддержку Саудовской Аравии Палестине, гость сказал, что его страна не приветствует решение США о признании Кудса столицей Израиля: «Позиция Саудовской Аравии по вопросу Йемена также ясна. Происходящие сегодня в Йемене процессы становятся причиной человеческих трагедий. Мы поддерживаем программу помощи населению Йемена».

Секретарь по иностранным делам и международным отношениям королевства Свазиленд Жоэль Муса Нхелко отметил успешное развитие Азербайджана, и выразил обеспокоенность в связи с атаками на мультикультурализм. По его словам, необходимо использовать общие возможности в более широкой форме для обеспечения мира и безопасности усилиями ООН. Он также отметил, что главной причиной сегодняшних проблем в мире являются глобальные климатические изменения и экономические трудности.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас отметил, что Движение неприсоединения сможет создать мир без конфликтов. Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Данк Дин Гуй сказал, что его страна выражает поддержку палестинскому народу и Движению неприсоединения.

Министр иностранных дел Судана Мохаммад Идрис Мохаммад призвал мир услышать Африку и отметил, что добиться чего-либо без международной справедливости невозможно. Министр осудил атаки на Палестину и подчеркнул важность установления мира на Ближнем Востоке и в Сомали: «Призываю международную общественность поддержать Африку. Участвуя на этой конференции, мы призываем каждого добиться обеспечения мира и стабильности и целей мультикультурализма».

Помощник министра иностранных дел Кувейта Насер аль-Хейер выразил уверенность в том, что Движение неприсоединения добьется больших успехов в период председательства Азербайджана. Он выразил неудовлетворение в связи с тем, что Совбез ООН не принимает усилий для решения палестинской проблемы, не придает значения международному праву, и оценил это как нарушение международной стабильности и безопасности: «Сирийский кризис продолжается уже 8 лет. Этот трагический кризис должен быть урегулирован политическим путем. С другой стороны, мы выражаем поддержку народу и правительству Ирака в их борьбе с ИГ, и осуждаем ракетные атаки на Саудовскую Аравию».

Директор офиса президента Танзании Фараджи Касиди Мньепе сказал, что его страна с уважением относится к принципам и ценностям Движения неприсоединения.

В свою очередь, постоянный представитель Египта в ООН Мохаммад Фатхи Ахмед Эдресс отметил, что одной из стоящих перед миром проблем является терроризм и путем его предотвращения можно добиться решения международных проблем: «Терроризм представляет опасность для нашего будущего, должна существовать всесторонняя стратегия борьбы с терроризмом, терпимость должна быть повышена. Терроризм является серьезной проблемой для прав человека. Египет оценивает все международные инициативы в области борьбы с ядерным оружием, поддерживает позицию Движения неприсоединения. Средний Восток сталкивается с большими проблемами, необходимо найти пути их политического решения. Проблемы Ливии, Палестины должны решиться. Египет в вопросе Кудса выражает поддержку Палестине. Решение региональных проблем на Среднем Востоке станет возможным благодаря урегулированию палестинской проблемы».

Специальный представитель МИД Чили Эдуардо Глауэз сказал, что в мире существует много рисков, одним из которых является терроризм. Он назвал Движение неприсоединения важной платформой для поощрения и поддержки мультикультурализма. Призывая страны-члены бороться с неравенством, нищетой, представитель сказал, что без развития и мира достичь чего-то невозможно.

Отметим, в конце конференции будут приняты Бакинская декларация и итоговый документ.