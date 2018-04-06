Абдуллаев: «SOCAR Trading» продает не только азербайджанскую нефть

2018-04-06 16:44 | www.oxu.az | 6

Для сохранения позиций азербайджанской нефти на мировом рынке важно правильно ее брендировать.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью официальному сайту Партии Ени Азербайджан сказал президент Государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев.

«По этой причине президент Ильхам Алиев поставил перед нами цель продвижения азербайджанской нефти на мировом рынке в качестве независимого бренда.

Компания SOCAR Trading, учрежденная нами в Швейцарии в 2007 году для продажи нефтепродуктов потребителям напрямую и на выгодных условиях, оптимизации доходов в этой области и централизации продаж, в короткие сроки стала известна во всем мире, закрепившись на новых рынках посредством подразделений и представительств в Женеве, Сингапуре, Турции, ОАЭ, Нигерии, Китае, Канаде и Вьетнаме».

По словам Р.Абдуллаева, на первоначальном этапе SOCAR Trading занялась продвижением высококачественной азербайджанской нефти Azeri Light в качестве бренда легкой нефти на мировых рынках, за счет чего только в 2008-2013 годах Азербайджан получил дополнительный доход в размере до 1,8 млрд. долларов.

«Наша дочерняя компания за последние 3 года повысила объем реализуемых нефти и нефтепродуктов третьих сторон более чем в 4 раза - с 21 млн. тонн до 86 млн. тонн. В прошлом году объем операций SOCAR Trading вырос более чем в 2 раза, ей удалось продать 108 млн. тонн нефти и нефтепродуктов».

Л.А.

