Трамп займется налоговой реформой

2017-03-25 01:18 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал сфокусироваться на реализации налоговой реформы, несмотря на временный отказ от реформы здравоохранения, передает РИА Новости.

"Теперь на очереди налоговая реформа", - сказал глава государства, выступая в Белом доме после того, как из палаты представителей был отозван предложенный республиканцами законопроект о реформе здравоохранения, призванный заменить реформу Барака Обама (Obamacare).

Трамп заявил, что его администрация могла предпринять шаги по налоговой реформе раньше, но было решено сделать ее лучше.