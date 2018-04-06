Сергей Скрипаль вышел из комы

2018-04-06 16:59 | www.apa.az | 7

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из комы.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в госпитале в Солсбери.

Там сказали, что Сергей Скрипаль «хорошо реагирует на лечение».

Накануне британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль — дочери экс-полковника ГРУ. Она рассказала, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Она назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.