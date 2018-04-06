Путин уволил 11 генералов

2018-04-06 16:45 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин снял с должностей 11 генералов Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Следственного комитета (СК) и МЧС, говорится в указе, передает Oxu.az.

Изменения коснулись ФСИН по Удмуртской области, СК по Красноярскому краю, Белгородской, Пензенской, Псковской и Свердловской областям, МВД по Удмуртской и Волгоградской областям.

В документе указаны новые назначения на должности в главном управлении МВД по Москве, в МВД по Калужской области, главном управлении СК и СК по Северо-кавказскому федеральному округу.

О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Али Мамедов

