Азербайджан больше всего продает золото, электроэнергию и хурму

2018-04-06 16:55 | www.oxu.az | 6

В феврале этого года Азербайджан осуществил экспорт на сумму 37,6 млн долларов США.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в отчете Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе-феврале 2018 года в структуре ненефтяного экспорта основной объем пришелся на золото (24,4 млн долларов), электроэнергию (20,3 млн), хурму (19 млн), полиэтилен в первичной форме (18,5 млн), очищенный фундук (15,4 млн), томаты (14,7 млн), хлопковое волокно (9,9 млн), необработанные алюминиевые сплавы (7,4 млн).

По данным Госкомитета по статистике, в январе-феврале текущего года больше всего азербайджанской ненефтяной продукции было экспортировано в Россию.

В отчетный период в Россию было экспортировано ненефтяных товаров на 67,8 млн долларов, Турцию – 65,4 млн долларов, Швейцарию – 25,6 млн долларов, Грузию – 17,4 млн долларов и в Китай – 7,6 млн долларов США.

Л.А.

