Президент Ильхам Алиев: Наши личные отношения с Президентом России - один из важных факторов успешного развития двусторонних отношений

2018-04-06 15:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Безусловно, личный контакт лидеров всегда играет важную роль в любых межгосударственных отношениях, тем более в отношениях между соседними странами, между странами, которые связывает многовековая история.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сказал, в частности, в интервью агентству ТАСС.

“Наши личные отношения с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития наших двусторонних отношений. Наши частые встречи, контакты в двустороннем формате, многостороннем формате способствуют укреплению взаимопонимания. Как вы отметили, между нами существуют очень доверительные отношения. У нас нет закрытых тем. И если возникают какие-то вопросы, требующие нашего вмешательства, мы обязательно созваниваемся или встречаемся и регулируем какие-то шероховатости, которые допускает кто-то из подчиненных”, - сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, это важнейший фактор двусторонних отношений, который сыграл и играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве.

“Во многом благодаря нашим личным, доверительным отношениям и общему пониманию важности наших стран друг для друга, нам удалось вывести наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства. Мы очень тесно взаимодействуем по многим вопросам. В экономической сфере у нас растет товарооборот, в транспортной сфере осуществляем совместные проекты, в энергетической. Огромный пласт — это гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. Также недавно были открыты два филиала ведущих российских вузов — это МГУ и Медицинская академия имени Сеченова, что также является важным фактором нашего гуманитарного сотрудничества. То есть отношения полноценные. Они такие, какие должны быть между соседями и друзьями”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.