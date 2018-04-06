ОБСЕ: Надеемся, встреча глав Азербайджана и Армении произойдет в ближайшее время

2018-04-06 17:10 | www.apa.az | 5

«Мы надеемся, что встреча между главами Азербайджана и Армении состоится в скором времени».

Об этом АПА заявил пресс-атташе председательства Италии в ОБСЕ Джиованни Даволи.

Он отметил, что в Армении недавно был избран новый президент: «В Азербайджане же через несколько дней состоятся выборы. Надеемся, встреча глав Азербайджана и Армении произойдет в ближайшее время. На последних встречах между президентами Азербайджана и Армении были сделаны шаги навстречу. Во время этих встреч были посеяны семена, которые приведут к созданию более благоприятных условий для более глубокого взаимного доверия».

Пресс-атташе в связи с достигнутыми договоренностями между главами двух государств по расширению офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ отметил, что обсуждения по этим вопросам продолжаются: «Прогресс на переговорах зависит не от решений ОБСЕ, а от воли двух сторон. Если Армения и Азербайджан придут к согласию об ускорении мирного процесса, то достигнутые в Кракове соглашения найдут свое последовательное решение».

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.