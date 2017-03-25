Трамп: “Новый проект по замене Obamacare скоро будет готов”

2017-03-25 01:21 | www.apa.az | 4

Подготовка нового законопроекта, который должен будет заменить действующую в стране систему здравоохранения Obamacare, не займет много времени.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон", - заявил Трамп журналистам, выразив надежду, что новый законопроект поддержат не только республиканцы, но и демократы.

Ранее Трамп отозвал из Конгресса законопроект по реформе здравоохранения.