Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 37% в этом году

2018-04-06 17:16 | www.apa.az | 6

В январе-феврале этого года объемы экспорта ненефтяного сектора Азербайджане в стоимостном выражении составили 241,7 млн. долларов.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в мартовском выпуске «Обзора экспорта», опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций. По информации, это на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период больше всего ненефтяных товаров экспортировалось в Россию - 67,8 млн. долларов. Объемы ненефтяного экспорта в Турцию составили 65,4 млн. долларов, Швейцарию - 25,6 млн. долларов, Грузию - 17,4 млн. долларов, Китай - 7,6 млн. долларов. Первое место среди экспортированных в течение 2 месяцев товаров ненефтяного сектора занимает золото (24,4 млн. долларов), 2-е место - электроэнергия (20,3 млн. долларов) и 3-е место – хурма (19 млн. долларов).

Экспортная стоимость фруктов и овощей в январе-феврале составила 58,4 млн. долларов, пластмассы и изделий из пластмассы - 23,9 млн. долларов, алюминия и изделий из алюминия - 20,7 млн. долларов, электроэнергии - 20,3 млн. долларов, черных металлов и изделий из них - 9,7 млн. долларов, товаров химической промышленности – 6,6 млн. долларов.