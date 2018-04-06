Продолжаются заседания Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана

2018-04-06 17:18 | www.apa.az | 8

Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, в ходе встречи было рассмотрено около 100 обращений, и на большинство из них были даны положительные ответы.

На проведенных до настоящего времени заседаниях было рассмотрено около 600 обращений.

Отметим, после заседания комиссии список помилованных будет представлен президенту.

Ожидается, что распоряжение о помиловании будет подписано накануне 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.