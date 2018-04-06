Министр: «Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения регулярно будут вестись консультации»

2018-04-06 17:27 | www.apa.az | 6

«Будучи председателем, Азербайджан будет продолжать поддерживать сотрудничество в рамках принципов ООН».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр заявил, что Азербайджан намерен проводить постоянные политические консультации во время своего председательства: «Это будет способствовать достижению мира на планете».