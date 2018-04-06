Эльмар Мамедъяров: «Движение неприсоединения с уважением относится к международным границам, территориальной целостности стран»

2018-04-06 17:32 | www.apa.az | 6

«Министры приняли важные решения. Из заявлений вы увидите, что государства-члены движения с уважением относятся к международным границам, территориальной целостности стран. Движение будет уважать суверенитет стран, отдавать предпочтение невмешательству во внутренние дела государств, будет выступать против применения силы».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что армяно-азербайджанский конфликт все еще продолжается: «Этот вопрос также нашел отражение в заявлении. В нем указывается, что несмотря на резолюции ООН, конфликт все еще не урегулирован, и он представляет угрозу региональной безопасности. Я поблагодарил участников конференции за включение этого положения в документ».