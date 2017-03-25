В Центральноафриканской республике неизвестные убили не менее 50 человек

2017-03-25 01:48 | www.apa.az | 3

Не менее 50 человек погибли в результате нескольких нападений группы вооруженных людей на деревни в Центральноафриканской республике.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в центральном регионе Бамбари со вторника погибли 50 жителей трех деревень, подвергшихся нападениям вооруженных группировок.

По предварительным данным, при нападении на деревни Агуду Манга, Яссенеме и Нгуянза погибли по меньшей мере 50 человек, десятки были ранены.