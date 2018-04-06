Скрипаль пришел в себя

2018-04-06 17:41 | www.oxu.az | 7

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не критическом состоянии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства Press Association, Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение.

Отметим что, инцидент в Солсбери произошел 4 марта. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.



