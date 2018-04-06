В Азербайджане планируется создать промпарк в туристической сфере - министр

2018-04-06 16:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане функционируют специализированные парки по различным сферам промышленности и существуют возможности для создания такого парка и в туристической сфере.

Об этом на встрече с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщили в пятницу в министерстве.

Мустафаев проинформировал гостя о стремительном развитии туризма в Азербайджане в последние годы, проведении в стране ряда мероприятий международного значения, росте приезжающих в Азербайджан туристов и зарубежных гостей, создании современной инфраструктуры для развития туризма в Баку и регионах, рассказал о планах по развитию этой сферы.

На встрече было отмечено, что развитие туризма - одно из приоритетных направлений азербайджанской экономики и Азербайджан обладает большим потенциалом в этой сфере, что в Азербайджане функционирует специализированный вуз по туризму - Азербайджанский университет туризма, что упрощение визового режима является важным показателем для развития туризма и в настоящее время посредством применяемой в Азербайджане системы "ASAN viza" туристам, независимо от нерабочих дней и праздников, за три часа выдается виза, что придает импульс росту туристов.