Узбекистан направит полмиллиарда долларов на развитие Самаркандской области

2018-04-06 16:57 | www.trend.az | 6

Более 500 миллионов долларов будет направлено на ускоренное социально-экономическое развитие Самаркандской области Узбекистана.

Средства предоставлены решением Президента Шавката Мирзиёева на развитие инфраструктуры и промышленности, сообщает газета «Народное слово».

На расширенном видеоселекторном собрании актива Самаркандской области, посвященном вопросам эффективного освоения выделенных финансовых ресурсов, руководитель региона Туробжон Джураев подчеркнул, что уникальные возможности для ускоренного социально-экономического развития являются результатом пристального внимания руководства страны вопросам комплексного развития территорий и созданию качественно новых условий для жизни людей.

В ходе рабочей поездки 17—18 марта в Самаркандскую область глава государства не только поставил новые амбициозные задачи по углублению комплексных реформ, но и предложил конкретные механизмы для обеспечения прорыва в этом направлении.

В частности, Президент инициировал открытие небывалых по финансовому объему льготных кредитных линий для запуска масштабных комплексных мероприятий по ускорению социально-экономического развития этого крупного региона страны.

Cоздается Фонд реконструкции и развития Самаркандской области с резервом в 50 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на модернизацию внутренних дорог, жилищно-коммунального хозяйства, энергообеспечения, ремонт многоквартирных домов, обеспечение населения чистой питьевой водой.