Ünüvar’dan DSÖ’ye “mülteci” sitemi

2018-04-06 17:32 | www.trend.az | 0

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için sadece sağlık alanında yaptığı harcamanın milyar dolarları aştığını belirterek, diğer ülkelerin de elini taşın altına koyması için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu konuda artık sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

DSÖ Avrupa Bölgesi Daimi Komitesi üyeleri ile Türkiye ofisi temsilcilerinden oluşan bir heyetle TBMM’de bir araya gelen Ünüvar, Türkiye’nin uzun yıllardır üyesi olduğu DSÖ ile çok yakın ilişkileri bulunduğunu vurguladı. Türkiye’nin, DSÖ’nün takip ettiği ve ülkelerden de rol almasını istediği her konuyu çok büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Ünüvar, “Bu bağlamda DSÖ, 2013 yılında, tütünle mücadelede mpower kriterlerinin 6’da 6’sını sağlayan tek ülke olması sıfatıyla o dönem başbakanımız olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ödül takdim etti. Şu anda da bağımlılıkla mücadele konusunda Türkiye’de çok önemli bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmada da DSÖ ile yakın iş birliği içerisindeyiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE 3 MİLYON 567 BİN 130 SURİYELİ VAR”

DSÖ’ye Suriyeli mülteciler konusunda sessiz kaldığı için sitem eden Ünüvar, “Türkiye’de şu an 29 Mart 2018 tarihi itibarı ile 3 milyon 567 bin 130 Suriyeli mülteci var. Şanlıurfa’nın neredeyse yarısı Suriyeli. Kilis kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli barındıran bir şehir konumunda. Bunların barınma ihtiyacı, eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı, sosyal ihtiyaçları ve diğer birçok ihtiyacı var. Ve bütün bunları Türkiye karşılıyor” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR”

Dünyadan Türkiye’ye bu konuda övgü dolu sözlerin geldiğini, ancak hiç kimse elini taşın altına koymadığını dile getiren Ünüvar, şöyle devam etti:

“Sadece sağlık alanında yapılan harcama milyar dolarları aşıyor. Bunların 112 sağlık hizmetleri var, temel ve koruyucu sağlık hizmetleri var. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri var. Bunların her biri büyük maliyet. O kadar büyük bir mülteci nüfusu var ve o nüfus için yapılan harcamalar, sadece sağlık için konuşalım milyar dolarları aşıyor. Şu anda Türkiye’nin o insanlar için yaptığı harcama 30 milyar dolar civarında. Bu konuda artık DSÖ’nün sesini biraz daha yükseltmesi gerek. Sitemimiz bu yönde. DSÖ’nün artık ‘Türkiye’yi görün, duyun’ demesi lazım.”

Zengin ülkelerin Suriyeli mültecilere destek olmaktan kaçtığını dile getiren Ünüvar, “Desteği bırakın, Avrupa’da mültecilerin o ilkel botlarını delerek ‘bizim ülkemize sığınmasınlar’ diyen ülkeler oldu. Mültecilerin çocuklarına çelme atan kameramanlar görüldü. ‘Biz buraya tel örgü örelim, mülteciler buraya gelmesin’ diyen ülkeler oldu. Bu konularda özellikle genel direktörün de sesini yükseltmesini isterim. Özellikle Avrupa bölge direktöründen ‘Türkiye çok büyük risk alıyor, çok büyük bir yükün altında. Dünyanın bunu duyması ve destek olması gerekir’ ifadesini duymak isterim ama bunu maalesef duyamıyoruz” ifadelerini kullandı.