Глава МИД Венесуэлы: «Миру нужны не конфликты, а сотрудничество»

2018-04-06 17:35 | www.apa.az | 6

«Азербайджан провел образцовую работу».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» заявил министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреас Монсеррат.

Министр отметил, что в работе конференции приняли участие представители 120 стран мира.

«Были проведены очень интересные обсуждения. «Багдумские принципы» должны остаться в силе. Миру нужны не конфликты, а сотрудничество. Страны должны быть верны принципам международного права и ООН и соблюдению территориальной целостности. Мы должны сделать все, чтобы Движение неприсоединения жило. Существовавшие 50 лет назад угрозы сохраняются. Мы должны противостоять вмешательству во внутренние дела стран », - сказал министр.