Бакинская Декларация: Попытки нарушения территориальной целостности будут всегда вызывать протест с нашей стороны

2018-04-06 17:35 | www.apa.az | 6

«Попытки нарушения территориальной целостности и национального единства будут всегда вызывать протест с нашей стороны. Таким образом мы будем продолжать противостоять попыткам вмешательства в суверенность и внутренние дела стран, а также угрозам и применению силы для решения конфликтов мирным путем».

Как сообщает АПА, об этом говорится в Бакинской Декларации, принятой по итогам прошедшей в Баку промежуточной конференции министров Движения неприсоединения.

В Декларации говорится, что «Бакинский процесс», начатый Азербайджаном в 2008 году с целью установления эффективного диалога между цивилизациями, расценивается как ключевая платформа для развития межкультурного диалога.