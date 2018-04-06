ОБСЕ о скорой встрече президентов

2018-04-06 17:46 | www.oxu.az | 7

Мы надеемся, что встреча между главами Азербайджана и Армении состоится в скором времени.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил пресс-атташе председательства Италии в ОБСЕ Джиованни Даволи.

Он отметил, что в Армении недавно был избран новый президент: «В Азербайджане же через несколько дней состоятся выборы. Надеемся, встреча глав Азербайджана и Армении произойдет в ближайшее время. На последних встречах между президентами Азербайджана и Армении были сделаны шаги навстречу. Во время этих встреч были посеяны семена, которые приведут к созданию более благоприятных условий для более глубокого взаимного доверия».

Пресс-атташе в связи с достигнутыми договоренностями между главами двух государств по расширению офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ отметил, что обсуждения по этим вопросам продолжаются: «Прогресс на переговорах зависит не от решений ОБСЕ, а от воли двух сторон. Если Армения и Азербайджан придут к согласию об ускорении мирного процесса, то достигнутые в Кракове соглашения найдут свое последовательное решение».