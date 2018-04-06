Федерация не знает об участии своих каратистов в турнире

2018-04-06 18:06 | www.oxu.az | 6

Ранее сообщалось, что азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг) примет участие в коммерческом турнире (Karate Combat).

Как передает Oxu.Az, выяснилось, что от Азербайджана в турнире будет участвовать не только Агаев.

Еще трое азербайджанских каратистов – Айхан Мамаев (84 кг), Шахин Атамов и Асиман Гурбанлы (оба +84) – заключили контракт с организаторами турнира.

Так как Рафаэль Агаев, Шахин Атамов и Асиман Гурбанлы сегодня участвуют в Премьер-лиге Karate1 в столице Марокко Рабате, получить от них комментарий не удалось. Нам удалось связаться лишь с Айханом Мамедовым, не поехавшим на турнир из-за травмы.

По словам А.Мамедова, организаторы Karate Combat напрямую связались с азербайджанскими спортсменами, не уведомив федерацию.

«Организация создана недавно. Первые бои прошли в феврале в Будапеште, но мы заключили контракт со структурой этим летом. Контракты индивидуальные.

26 апреля в Майами и 12 мая в Дубае пройдут очередные бои. Но никто из нас не сможет в них участвовать.

Дело в том, что 10-13 мая в сербском Нови-Саде пройдет чемпионат Европы по карате. Мы будем готовиться к нему».

По словам Айхана Мамедова, федерации известно об этом турнире. Но пресс-секретарь федерации Сянан Магеррамов сказал, что узнал об этом от нас:

«Этот турнир не имеет никакого отношения к Всемирной федерации карате (WKF). Поэтому мы ничего не знали о нем. Руководство Федерации сейчас на премьер-лиге в Рабате. После их возвращения мы подробно займемся этим вопросом».

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

