В Центральноафриканской республике неизвестные убили не менее 50 человек

2017-03-25 01:57 | www.trend.az | 3

Не менее 50 человек погибли, десятки получили ранения в результате нескольких нападений группы вооруженных людей на деревни в Центральноафриканской республике, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, в центральном регионе Бамбари со вторника погибли 50 жителей трех деревень, подвергшихся нападениям вооруженных группировок.

"По предварительным данным, при нападении на деревни Агуду Манга, Яссенеме и Нгуянза погибли по меньшей мере 50 человек, десятки были ранены", - цитирует агентство местного жителя Исаака Арата-Наба.

Сбежавший из Яссенеме житель Проспер Тчолекрайо рассказал агентству, что нападавшие "стреляли во всех без разбора".