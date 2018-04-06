SOCAR рассчитывает получить первую продукцию с новых месторождений в 2020-2021 гг

2018-04-06 17:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR рассчитывает в 2020-2021 годах получить первую продукцию с ряда новых нефтегазовых месторождений, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту правящей партии "Ени Азербайджан".

По его словам, в компании полны решимости сохранить стабильную добычу нефти и увеличить добычу газа путем разработки новых перспективных месторождений, таких как "Карабах", "Умид-Бабек", "Абшерон" и другие.

"Было принято много важных решений относительно разработки новых месторождений. Начата совместная работа с французской компанией Total на месторождении "Абшерон" и разработка месторождения "Умид"", - сказал Абдуллаев.

Президент SOCAR отметил, что стартовал этап основного проектирования планов разработки нефтегазового месторождения "Карабах".

"SOCAR уже, используя собственные возможности, успешно проводит бурение скважин на глубине более шести тысяч метров при аномально высоких давлении и температуре. Я полагаю, что мы получим первую продукцию с новых месторождений в 2020-2021 годах", - сказал Абдуллаев.

В 2016 году SOCAR и Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 470 метров. Добыча составит более полутора миллиардов кубометров газа в год, который в полном объеме пойдет на внутренний рынок Азербайджана, а также значительные объемы конденсата. На втором этапе планируется добывать до четырех миллиардов кубометров газа в год.

По оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.

Оператором проекта "Абшерон" станет совместная компания JOCAP, в которой 50 процентов будут принадлежать азербайджанской госкомпании SOCAR, остальные 50 процентов акций - французской компании Total.