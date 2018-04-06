Состоялось заседание медицинского комитета Caspian European Club

2018-04-06 17:46 | www.apa.az | 5

В Баку состоялось закрытое заседание медицинского комитета Caspian European Club. В ходе заседания, под председательством главы медицинского комитета Caspian European Club Вугара Эйвазова, руководители и представители медицинских компаний обсудили проблемы с которыми сталкиваются компании, а также пути их решения. Данные предложения будут изучены юридическим комитетом Caspian European Club, после чего, они будут направлены в соответствующие государственные структуры.

Также с речью выступили первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев, глава департамента метрологии Государственного Комитета стандартизации, метрологии и патентов Азербайджана Октай Аббасов, глава департамента информационного обеспечения и электронного управления Государственного Комитета стандартизации, метрологии и патентов Фазиль Талыбов и генеральный директор «Azetest təcrübə sınaq MMC» Гулам Алекперли.

По итогам обсуждения в рамках рабочих групп с государственными структурами, будет подготовлен специальный отчет и пакет предложений для предоставления президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот. Председателем Caspian European Club является президент Ильхам Алиев.